Vimmerby IF-produkten klar för Växjö DFF: "Passar perfekt in"

Tyra Andersson från Vimmerby stannar i damallsvenskan. 19-åringen lämnar Linköping FC efter klubbens degradering och har skrivit på ett tvåårskontrakt med Växjö DFF. – Tyra är en spelare med enorm potential, säger sportchefen Kim Focic Åberg till klubbens hemsida.

Vimmerby IF-produkten Tyra Andersson har tillhört Linköping FC:s organisation i drygt tre år och fick vara med om den tunga degraderingen från damallsvenskan i höstas. Nu står det klart att 19-åringen stannar kvar i landets högsta serie. Växjö DFF är nya klubbadressen för den snabba anfallaren.

– Tyra har egenskaper som passar perfekt in i hur vi vill spela fotboll. Hennes speed och styrka i djupled kommer att bli ett stort tillskott för laget, kommenterar sportchefen Kim Focic Åberg.

Gjort tre mål i högsta serien

Tyra Andersson har noterats för tre mål i damallsvenskan och öst in 44 mål på 50 matcher i F19-allsvenskan. Nu ser hon fram emot den nya utmaningen i Växjö.

– Jag är väldigt glad över möjligheten att få spela i Växjö DFF. Jag är redo för att arbeta hårt tillsammans med laget i Växjö säsongen 2026 och ge allt för att bidra till lagets framgångar nästa år, säger Tyra Andersson till klubbens hemsida.