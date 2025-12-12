HFK:s glädjebesked – huvudtränaren stannar: "Vårt förstanamn"

Hultsfreds FK har rustat ordentligt inför comebacken i femman med flera starka värvningar. Tack vare satsningen stannar även huvudtränaren Anders Larsson. – Jag hade som krav att vi skulle ha förutsättningar att bli ett slagkraftigt division fem-lag och inte bara hänga kvar. Sportgruppen har gjort ett jättebra jobb, säger han.

Felix Nilsson, Mohammed "Hamodi" Qasem, Isak Wall, Diego Nicolas ”Keko” Toribio Urrutia, Arvidsson Hoffmann, Bjordi Bardoshi och Jesper Augustsson.

Hultsfreds FK har inte legat på latsidan när det gäller att förstärka truppen och nu kommer nästa glädjebesked.

Meriterade tränaren Anders Larsson har skrivit på för ytterligare en säsong.

– Det är duktiga spelare allihop och det ska bli roligt att jobba med dem. Jag var inte intresserad av att bara hänga kvar och hade som krav att få bygga något långsiktigt och nu finns förutsättningarna för det.

Vad har ni för målsättning?

– Jag kommer inte gå ut som förra året och säga att vi ska vinna någon serie. Vårt mål är att bli ett etablerat division fem-lag. Vi är ett ungt lag med många duktiga killar och dessutom flera unga grabbar som knackar på dörren till seniorlaget.

18:e året som tränare

Anders Larsson är full av lovord kring Hultsfreds ungdomsverksamhet.

– Jag berömmer dem mycket för det och det är rätt unikt att en klubb kan få fram så många unga talanger. Om man räknar på sju-åtta år så är det många duktiga spelare i lokalfotbollen som är fostrade i Hultsfred vilket betyder att de gör något bra.

Och han vet vad han pratar om.

Anders Larsson går in på sitt 18:e år som tränare och har faktiskt tränat lag i alla divisioner från ett till sex. Oskarshamns AIK i ettan och Högsby i division två och tre.

– Jag har varit runt lite överallt och samlat på mig erfarenhet. Sedan förändras såklart fotbollen och blir modernare så man måste hänga med, men jag tycker att det är roligt. Framförallt är det roligt att utveckla unga grabbar och se att de går framåt. Då är det också viktigt att ha en bra träningsgrupp som är lyhörda och kan ta till sig instruktioner.

"Varit vårt förstanamn hela tiden"

Janne Olsson i Hultsfred FK:s fotbollssektion är glad över rekryteringen.

– Anders Larsson har varit vårt förstanamn hela tiden och vi är jättenöjda med att han blir kvar som tränare. Det är han som har värvat Felix (Nilsson) och han ser att vi har breddat truppen ytterligare den här säsongen.