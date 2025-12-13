Spelat på högre nivå – stark värvning av HFK

Hultsfreds FK seglar upp som en kandidat till att vara frimånadens vinnare. Nu har man gjort klart med ännu en värvning.

Häromdagen berättade vår tidning om att trion Felix Nilsson, Mohammed "Hamodi" Qasem och Isak Wall var klara för uppflyttade Hultsfreds FK.

Nu förstärker HFK ytterligare med en spelare. Den här gången rör det sig om Vladimir Radak som spelat på högre nivå tidigare i både Vimmerby IF och Kisa BK. Han har även spelat för SK Lojal.

Nu återvänder han till HFK.

– Vlado är en spelartyp vi har letat efter. Han är stor, stark och bra med bollen. En spelare som kan förändra matcher för oss med hans kvaliteter, säger Magnus Pihl i fotbollssektionen.