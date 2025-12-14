Tuna fyller på – duo klar för spel i klubben

IFK Tuna har bestämt sig för spel i division 5. Under frimånaden har man gjort klart med Oskar Eriksson och Martin Karlsson. Nu är ytterligare en duo presenterad.

Frimånaden är inne på sina sista dygn och IFK Tuna gör nu sitt för att stärka truppen. Målvakten Philip Hubbard och utespelaren Alexander Gustafsson är presenterade.

Hubbard har tidigare stått i Södra Vi IF och beskrivs av Tuna som en social och positiv kille, som kommer passa bra in i gruppen. Alexander är fostrad i Kisa BK, men har tidigare varit i Tuna. Den senaste säsongen var 2020.

"Alexander kommer vara med och köra så mycket tiden tillåter. Han kommer vara med och bidra med positiv stämning både på och utanför plan", skriver Tuna.