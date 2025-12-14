14 december 2025
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

Tuna fyller på – duo klar för spel i klubben

Philip Hubbard är klar för IFK Tuna. Foto: Arkivbild

Tuna fyller på – duo klar för spel i klubben

FOTBOLL 14 december 2025 14.28

IFK Tuna har bestämt sig för spel i division 5. Under frimånaden har man gjort klart med Oskar Eriksson och Martin Karlsson. Nu är ytterligare en duo presenterad.

Annons:

Frimånaden är inne på sina sista dygn och IFK Tuna gör nu sitt för att stärka truppen. Målvakten Philip Hubbard och utespelaren Alexander Gustafsson är presenterade. 

Hubbard har tidigare stått i Södra Vi IF och beskrivs av Tuna som en social och positiv kille, som kommer passa bra in i gruppen. Alexander är fostrad i Kisa BK, men har tidigare varit i Tuna. Den senaste säsongen var 2020. 

"Alexander kommer vara med och köra så mycket tiden tillåter. Han kommer vara med och bidra med positiv stämning både på och utanför plan", skriver Tuna. 

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Tabellservice

Annons:

Taggar i artikel

Annons:

Relaterade inlägg

KLART: Här är lokala lagens motståndare i andra cupomgången
Tunas andra värvning klar – han har skrivit på
Stoppad övergång inför säsongen – nu vänder backen hem till moderklubben
IFK Tuna ser ut att tacka ja till friplatsen: "Blir nog femman"
HFK värvar tillbaka "Keko" från Tuna: "En utpräglad målskytt"

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt