16 december 2025
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

Mittbacken klar för fortsättning i VIF

Knut Gunnarsson spelar vidare i Vimmerby IF. Foto: Ossian Mathiasson

Mittbacken klar för fortsättning i VIF

FOTBOLL 16 december 2025 07.00

Vimmerby IF fortsätter att forma truppen inför kommande säsong. Nu är nästa pusselbit klar. Mittbacken Knut Gunnarsson har skrivit på för ytterligare ett år i VIF.

Annons:

På måndagskvällen presenterade Vimmerby IF kontraktsförlängningen av Knut Gunnarsson, mittbacken som gör sin sjätte säsong i VIF-dressen.

23-åringen är en viktig bricka i VIF:s defensiv och har prenumererat på en mittbacksplats i flera säsonger. Med tanke på Gustav Stejdahls avsked och återkomst till HM IS har det varit extra viktigt för VIF att göra klart med Gunnarsson över nästa säsong.

VIF är glada över att Knut Gunnarsson väljer att stanna i klubben.

”Vi fortsätter med de glädjande beskeden! Knut förlänger och klar för ännu en säsong i VIF-tröjan”, skriver VIF.

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

Tabellservice

Annons:

Annons:

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt