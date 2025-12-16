Mittbacken klar för fortsättning i VIF

Vimmerby IF fortsätter att forma truppen inför kommande säsong. Nu är nästa pusselbit klar. Mittbacken Knut Gunnarsson har skrivit på för ytterligare ett år i VIF.

På måndagskvällen presenterade Vimmerby IF kontraktsförlängningen av Knut Gunnarsson, mittbacken som gör sin sjätte säsong i VIF-dressen.

23-åringen är en viktig bricka i VIF:s defensiv och har prenumererat på en mittbacksplats i flera säsonger. Med tanke på Gustav Stejdahls avsked och återkomst till HM IS har det varit extra viktigt för VIF att göra klart med Gunnarsson över nästa säsong.

VIF är glada över att Knut Gunnarsson väljer att stanna i klubben.

”Vi fortsätter med de glädjande beskeden! Knut förlänger och klar för ännu en säsong i VIF-tröjan”, skriver VIF.