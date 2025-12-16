SVIF bara fortsätter – tre nya värvningar klara

Det ser ut att bli en historisk frimånad för Södra Vi IF. På frimånadens avslutande dag släppte man nyförvärv åtta, nio och tio i ordningen.

Spelarna som förstärker Södra Vi IF är Ali Alsameai, Richard Quimbay Altamar och Niko Bendo. De två första kommer från Vimmerby IF och den sistnämnda från Rumskulla GoIF.

Mest utmärkande är förstås Ali Alsameai, som gjorde succé under sin period på lån från VIF förra säsongen. Han stod bland annat för tre mål och visade prov på snabbhet, bollkontroll och teknik.

Nu blir det alltså SVIF på permanent basis 2026.

– Jag vill spela med Södra Vi för att jag trivs riktigt bra i laget och klubben. Det är ett skönt gäng med bra sammanhållning och härliga människor, vilket gör att det alltid är kul att komma till träningarna. Alla i laget ger 100 procent hela tiden och kämpar för varandra och klubben, säger Ali Alsameai.

Basketspelare ansluter

Richard Quimbay Altamar spelade i Storebro både 2022 och 2023. Därefter har han varit del av VIF:s juniorverksamhet. Richard är även basketspelare, vilket gjorde att fotbollen stod åt sidan den gångna säsongen.

I den mån han kan kommer han att ha möjlighet att träna och spela matcher med SVIF under kommande säsong.

– Jag vill börja spela fotboll i Södra Vi IF eftersom fotbollen alltid har varit en stor del av mitt liv och något jag verkligen brinner för. Även om jag i dag prioriterar basketen känner jag att jag inte är redo att släppa fotbollen helt. Att många av mina vänner och bekanta redan spelar i laget betyder mycket för mig och motiverar mig att träna, utvecklas och bidra både på och utanför planen, säger Richard Quimbay Altamar.

Det tionde nyförvärvet är alltså Niko Bendo, som lirade i Rumskulla senast.

– Jag har många av mina vänner i laget och har fått en bra bild av föreningen. Jag ser med tillförsikt fram emot kommande säsong, säger han.

Södra Vi har efter alla värvningar nu 21 spelare i truppen och lär vara en kandidat till att bli frimånadens vinnare i vår tidnings kommande genomgång.