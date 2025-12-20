H/T tog revansch och försvarade titeln från i fjol: "Större än Tjust Open"

Hjorted/Totebo skakade av sig finalförlusten i Tjust Open och tog revansch i hemmaturneringen Nennepokalen. Tjust IF FF besegrades med 2–0. – Vi pushar och krigar för varandra, säger Rasmus Abrahamsson.

Åtta lag kom till spel i Nennepokalen som arrangerades i HT-hallen i Totebo för sjunde året i följd. Lagen var indelade i två grupper. Tjust, Gullringen, Blackstad/Odensvi och Frödinge/Brantestad i första gruppen och Hjorted/Totebo, Djursdala, Valdemarsvik och Ankarsrum i andra gruppen.

Ettorna gick direkt till semifinal medan tvåorna och treorna spelade kvartsfinal.

Det blev ett riktigt getingbo i grupp ett där alla lag stod på tre poäng inför sista omgången. BOIF tog en stark seger mot Gullringen, vilket gjorde att de vann gruppen före Tjust och Frödinge. Gullringen hamnade på sista plats och fick därmed lämna cupen innan slutspelet.

I grupp två gjorde H/T och Djursdala upp om förstaplatsen. Det fick till slut avgöras efter lottning då lagen hamnade på samma poäng och samma målskillnad. Djursdala drog nitlotten och H/T gick direkt till semifinal. Valdemarsvik kom till slut på tredjeplats och tog hand om den sista slutspelsplatsen före Ankarsrum.

Tjust och Djursdala tog sig vidare från kvartsfinalerna efter segrar mot Valdemarsvik och Frödinge.

"Känns trygga i vårt spel"

Tjust vann semifinalen mot BOIF och H/T slog Djursdala. H/T vann därefter finalen mot Tjust och försvarade sin titel från ifjol. Matchen levde hela vägen in i mål. Rasmus Abrahamsson gjorde 1–0 och Tom Nilsson satte 2–0 med matchens sista spark.

– Superkul. Vi var i final i Tjust Open och torskade mot Tjust. Det var kul att vi mötte dem i final igen och att vi fick vinna igen. Jag tycker nog att vi var det bättre laget i finalen också. Vi var laget som tryckte på mest i finalen i Tjust Open, men de var heta sista tredjedelen. Vi fick inte till så heta chanser, i dag är det tvärtom. Vi täpper till bakåt och skapar de hetaste chanserna, säger nye H/T-tränaren Ayman Hadrous.

Varför drog ni det längsta strået?

– Vi känns trygga i vårt spel samtidigt som de försöker kliva upp och spela man-man mot oss. Jag tycker att grabbarna har tålamod och vi får spela upp bollen på vår spets och hålla emot. Vi kan spela på felvänd person och släppa tillbaka på rättvänd spelare, säger Ayman Hadrous.

H/T släppte inte in ett enda mål på turneringen och målet vaktades av ytterbacken Elias Hallberg.

– Vi jobbar stenhårt i både försvar och anfall och släpper inte till så mycket. Jag vill berömma försvaret och vår målvakt som till vardags är ytterback. Rasmus gör en superturnering med fem mål och någon assist. Han är en hjälte i dag.

"Större än Tjust Open"

Rasmus Abrahamsson stod i centrum för lagets firande i H/T-hallen.

– Det känns riktigt, riktigt bra och det kan inte bli bättre när vi får göra det på hemmaplan. Det här är större än Tjust Open, säger Rasmus Abrahamsson och fortsätter:

– Vi har ett individuellt skickligt lag och alla spelare gör jobbet och krigar för varandra. Vi pushar och krigar varandra. Vi har fått in ”Fabbe” som är en maskin på det. Man vill komma in i deras huvuden. Mot Valdemarsvik kom vi in i deras huvuden direkt.

Fem mål från din sida sticker ut?

– Jag är ingen målskytt egentligen så det är kul att få göra mål.