Stora julklappen till fansen – här är nästa duo till SVIF

Skippa stressen över att köpa den där sista julklappen om du är Södra Vi IF-supporter. Nu har man nämligen gjort klart med julklappar i form av nyförvärv elva och tolv. Det rör sig om Billy Inkoom och Elias Hallingfors.

Den här övergångsperioden får Ossian Mathiasson i Södra Vi IF vara nöjd med. Han har plockat in inte mindre än tolv nya spelare och dan före dopparedan kom två tidiga julklappar adresserade till Ulfveskog.

Det är Billy Inkoom som ansluter från Rumskulla och Elias Hallingfors som blir en permanent SVIF:are 2026.

Billy Inkoom kan användas både som målvakt och utespelare.

– Jag har bestämt mig för att spela för Södra Vi länge. Jag känner att det är dags för mig att spela med Södra Vi 2026. Jag och min familj bor i Södra Vi, vilket gör att det kommer bli lättare att träna och spela matcher här. Södra Vi:s lag 2026 ser väldigt starkt ut med många talangfulla spelare, säger Billy Inkoom.

Enormt stor trupp

Försvararen Elias Hallingfors har tillhört föreningen via dubbellicens i ett antal säsonger, men kommer nu endast tillhöra SVIF nästa år.

– Jag kommer tillhöra Södra Vi nästa säsong och bidra så mycket jag kan, även om det är lite oklart hur mycket jag kommer kunna bidra under våren, säger Elias Hallingfors.

Truppen är nu väldigt stor och består av hela 23 spelare.