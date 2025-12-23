Det har varit tyst kring lagbygget i Vimmerby IF:s damlag efter säsongens slut. Nu börjar det hända grejer. Fem spelare från 2025 års trupp har gett klartecken för fortsatt spel i VIF.

Vår tidning rapporterade i helgen om Vimmerby IF:s starka värvning av Agnes Karlsson, en spelare som kommer tillbaka till moderklubben med erfarenhet från både landslagsspel på juniornivå och spel i damallsvenskan.

VIF har även fått positiva fortsättningsbesked från fem nyckelspelare. Det handar om Stina Kägu Bragsjö, Julia Rosin, Nathalie Milton, Frida Pöder och Nathalie Johansson. Nyheten om skyttedrottningen Nathalie Johanssons förlängning presenterades som ett glädjebesked dagen före julafton.

”Vi är otroligt glada att meddela att vår ”Natta” har förlängt och kliver in i ännu en säsong med oss. Som mångårig skyttedrottning, lagkapten och med sin enorma rutin sitter hon inne på en kompetens som betyder ovärderligt mycket för laget”, skriver VIF på sociala medier.

VIF tappade under frimånaden flera viktiga spelare – Alicia Strand, Gabriella Krüger och Lea Åhman – till division 3-laget Västerviks Damfotboll.