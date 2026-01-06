Förre VIF-talangen uppges vara på utländska klubbars radar: "Kul att det finns intresse"

Cevin Carlsson lämnade Vimmerby IF redan som 15-åring. I dag tillhör han Kalmar FF:s organisation. Foto: Arkivbild

Vimmerby IF-fostrade Cevin Carlsson tillhör sedan ett par år tillbaka Kalmar FF:s akademi. Enligt uppgifter till vår tidning håller nu flera utländska klubbar koll på den 17-årige mittfältstalangen. – Alltid kul att det finns intresse. Som alla andra vill jag bli proffs och ta mig så långt som möjligt, säger Cevin.

Redan som 15-åring lämnade Cevin Carlsson Vimmerby IF för att fortsätta utvecklingen i Kalmar FF:s organisation. Tidigt i våras hoppade han in i en träningsmatch med A-laget och under året har han spelat i klubbens U19-lag.

– Vi började säsongen lite knackigt med många förluster. Efter sommaruppehållet blev det bättre och vi hade en annan typ av spel, säger 17-åringen som har ett och ett halvt år kvar på kontraktet med den relativt nyblivna allsvenska klubben.

"Väntar tills det rätta kommer"

Än så länge trivs han bra i Kalmar FF men enligt uppgifter har klubbar från såväl Holland som Tyskland span på Cevin Carlsson och är intresserade av mittfältaren.

Skulle du kunna tänka dig en flytt?

– Det beror på vad jag känner där och då. Känner jag att det är rätt för karriären så är jag beredd att ta det steget, men jag vill vänta tills det rätta kommer.

Vad är drömmen med fotbollen?

– Nej, men det är väl som alla andra. Jag vill bli proffs och ta mig så långt som möjligt. Målet är att kunna leva på fotbollen.