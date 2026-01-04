BILDEXTRA: Upplev dagens futsalfest i Vimmerby i bilder

Januariturneringen i damfutsal avgjordes under söndagen i Vimmerby idrottshall. Årets upplaga fick enligt arrangerande Vimmerby IF:s Magnus "Budo" Ericsson en del återbud på grund av helgens ihållande snöande och dåliga väglag.

Detta ledde till tre färre lag och ett tightare spelprogram. För de de lag som deltog blev det tuffare med mindre vila mellan matcherna i gruppspelet. Ovan ser du bilderna från gruppmatcherna.