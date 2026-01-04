KLART: Nyckelspelaren förlänger med Vimmerby IF

I dag blev det klart att Vimmerby IF får behålla en av sina nyckelspelare, Albin Gustafsson. Foto: Vimmerby IF/pressbild

Han har varit något av ryktenas man under hösten och för en månad sedan provspelade han med Gullringens GoIF. Nu står det dock klart att Albin Gustafsson fortsätter i Vimmerby IF.

Inför säsongen 2024 gjorde Albin Gustafsson den ”förbjudna” övergången från Gullringens GoIF till Vimmerby IF. Efter årets säsong ryktades en övergång tillbaka till moderklubben vara nära, och i början av december provspelade han också för GGoIF.

Under söndagen gick dock Vimmerby IF ut med nyheten att Albin Gustafsson förlänger sitt kontrakt med klubben.

”Han har under sin tid i klubben visat hur värdefull han är för laget. Med sin spelförståelse och mångsidighet kan han användas på flera positioner. Som en av truppens mer rutinerade spelare bidrar han med både trygghet och kvalitet och vi är väldigt glada att ha Albin kvar i VIF”, skriver Vimmerby IF på sitt Instagramkonto.