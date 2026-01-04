Östgötsk glädje när Vimmerby Futsal Cup avgjordes på söndagen

Här är hela gänget från Linköping som fixade segern. Foto: Stefan Härnström

Finalen i Vimmerby IF:s futsalturnering blev en helt östgötsk historia när damerna från Rimforsa IF mötte Linköping BK Tinnis. Vinnare blev de sistnämnda efter ett avgörande mål i slutminuterna av Muntaz Abdi.

Snackisen man återkom till i år var väglaget och snön som gjorde att Västervik och Rödsle valde att stå över spel i årets upplaga men det blev en del långväga gäster ändå som Tinnis, Rimforsa samt Lommaryds IF åkte från Anebytrakten. Dessutom deltog Blackstad-Odensvi IF, Hultsfreds FK samt två lag från Vimmerby IF.

Finalspelet blev en rätt tuff match med en del markeringar och offensivt spel. Bägge lagen lyckades rensa eller rädda skotten ända till Tinnis Muntaz Abadi satte matchens enda mål med några minuter kvar. Efter matchen berättar hon om sitt avgörande:

– Jätteskönt. Väldigt... ja, allt bara föll ner från axlarna och det kändes jättebra!

Rimforsa svarade med att spela sista minuten med fem utespelare men Tinnis målvakt Nina Zobenica var med på noterna och Linköping BK Tinnis kunde strax därefter fira segern.

Andra Vimmerbyturneringen för BK Tinnis

Enligt BK Tinnis lagkapten Elina Jänkälä är det andra gången man deltog i turneringen och det var premiär både för henne och Muntaz:

– Jag var inte med förra året, men vi har några som var med.

Hur gick det att resa ner hit till Vimmerby?

– Det var snökaos! Det tog lite extra tid och vi fick se om vi ens kunde ta oss hit men det kunde vi som tur var! Men det tog lite extra tid.

Muntaz sammanfattade turneringen från BKTinnis synvinkel med att man gjort en laginsats:

– Vi kämpade på bra tillsammans, vi höll upp varandra och det går bra till slut.

– Vi lyckades hitta vårt spel. Det var någon match vi var lite trötta men sedan var det många matcher på rad och då kom vi in i det, fortsätter Elina.

Gillar futsal mest

Svaret på frågan om det svåraste laget att möta i turneringen blev Rimforsa i finalen.

– Hultsfred var också väldigt duktiga men Rimforsa i finalen... då hade de hade taggat igång, svarar Elina och får medhåll.

Brukar ni köra futsalturneringarna som en värdemätare inför utefotbollen?

– Vi har sagt att det är en väldigt rolig grej. Vi spelar ju i serie i Östergötland och tycker det är givande för tekniken för fotbollen men jag tycker nästan det är roligare med futsalen. Man blir lite tightare med fem på plan istället för elva.

– Man måste alltid vara med för det händer ganska mycket, konstaterar Muntaz.