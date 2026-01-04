VIF nöjda med turneringen – "fotbollsutvecklingen viktigare än resultaten"

Trots avhopp så var Vimmerby IF-profilen Magnus "Budo" Ericsson nöjd med årets januariturnering i damfutsal. En överlag jämn turnering där utgången var oviss och spänningen hög in i det sista. Trots det är lärdomarna från de intensiva matcherna av större vikt än att det ska göras massor av mål.

– Vi hade ju bjudit in division fyra- och femlag och åker man på andra cuper kan det vara allt mellan division två, tre, fyra och fem och ganska ojämna matcher. Här blir det jättejämna matcher. Okej, Rimforsa gjorde mycket mål men de förlorade de två första matcherna så alla lag slog ju alla egentligen. De som var på nedre halvan av tabellen vann ju ändå... de spelade tre oavgjorda och två segrar. Så sex poäng, inleder Budo.

Fotbollstvecklingen är viktigast

I finalen slog Linköping BK Tinnis Rimforsa IF med 0 – 1. Alla de lokala lagen; Vimmerby IF gula, VIF grå samt Hultsfreds FK fick alla sju poäng när turneringen var färdigspelad. En jämn cup enligt Budo:

– De tre lokala lagen var på samma poäng, så var det målskillnad och sådär. Så reslutatmässigt i turneringen var det jämna matcher och det är det VIF få ut. Vi går inte in för att vinna den här turneringen. Vi går in för att det ska ge dem fotbollsutveckling. De får med sig en jävla massa beslut på de här 16 matchminuterna som man kanske inte tar på en halvlek ute på en stor plan. Det händer mycket försvarsmässigt, "vad ska vi göra anfallsmässigt", bollteknik och spelförståelse och det har de som är yngst här lärt sig, de som är födda 09,10 och 11. De har tagit jättekliv här – det är det vi vill få ut.

Fixade nytt och kortare spelschema

Från Västervikshållet kom endast Blackstad Odensvi IF till idrottsallen på grund av det osäkra väglaget och varken lagen från Västervik Dam eller Rödsle BK var på plats. Det betydde att man akut fick sno ihop ett nytt och kortare spelschema:

– Det blir lite stress och så men vi löste det till sist med avhoppen och fick ihop det! Ett schema som ändå höll, jag tror inte det var någon förskjutning att tala om. Men alla fick lika mycket speltid men med färre motståndarlag. Så det var bra – publiken är nöjda, vi är nöjda och spelarna och lagen som deltagit är nöjda! Någon frågade om vi inte kunde bestämma samma tid nästa år men vi måste anpassa oss efter innebandyn och deras serieschema. När de vet hur de spelar kan vi sätta datum.