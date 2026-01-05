Många klubbar var intresserade – nu har han gjort sitt val

Selatin Shaljani följer med VIF ned i fyran. Foto: Ossian Mathiasson

Selatin Shaljani har varit högvilt under vintern. Flera klubbar har jagat hans signatur. Nu har han bestämt sig kring framtiden.

Efter Vimmerby IF:s degradering från division 3 har intresset varit stort för anfallaren Selatin Shaljani. Nässjö FF, Lindsdals IF, Hultsfreds FK, Gullringens GoIF och Oskarshamns AIK har hört sig för angående hans tjänster.

Nu har han landat i ett beslut.

Och det blir ingen övergång över huvud taget.

I stället stannar Shaljani i Vimmerby IF och kommer spela division 4-fotboll under 2026.

"Vi fortsätter på de glada beskedens väg! Med sin arbetskapacitet, vassa högerfot och tekniska skicklighet är han en viktig pusselbit att ha med på tåget. Förra säsongen ådrog han sig en huvudskada tidigt på säsongen, som satte sina spår. Så nu är det en hungrig, frisk och revanschsugen Sella som kliver in i 2026", skriver Vimmerby IF på sina sociala medier.