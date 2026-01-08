HÄR ÄR TRUPPERNA: Så ställer ditt lag upp i KM

Still going strong. Rickard Thuresson går för ännu en KM-titel på lördag.
Foto: Arkivbild
Djursdala SK: Linus Palmér Hård, Isak Granström, Jonathan Arvidsson, Albin Isaksson, Jakob Karlsson, Alex Karlsson, Anton Palmér, Simon Henriksson, Elias Gunnarsson, Folke Karlsson, Isack Thuresson, Alfred Nyman, Tias Svensk Rosin, Ludvig Lundqvist.
Frödinge/Brantestads SK: Robert Nilsson, Samuel Johansson, Oskar Nilsson, Olle Mannefred, Sigge Blomberg, Johan Carlsson, Axel Norbro, David Johansson, Martin Gunnarsson, Viktor Gustafsson, Dick Johansson, Tommy Tambour, Jonathan Andreasson.
Gullringens GoIF: Petter Gustafsson, Arvid Christensson, Felix Johansson, Alexander Svartz, Herman Lynbech, Sebastian Svartz, Linus Hillström, Olle Eriksson, Edvin Johansson, Yassin Jalil Kader, Hugo Johansson.
IFK Tuna: Tobias Thuresson, Alexander Gustafsson, Dzenan Hrnic, Victor Gustavsson, Ahmed Ibrahim, Nimrod Tesfamicael Kibrom, Walid Hassan, Anton Carlsson, Jihad Assaf, Markus Stjernström, Martin Carlsson, Oskar Eriksson.
Storebro IF: Viktor Ström, Hector Karlsson, Fabian Blomqvist, Isac Green, Theo Eklund, Johan Björk, Ludvig Linderson, Linus Hemmingsson, Robin Paulsson, Leo Backheden, Viggo Linderson, Albin Magnusson, Otto Svensson.
Södra Vi IF: Billy Inkoom, Pontus Holm, Amrou Kzibra, Moayad Wahba, Casper Sjökvist, Senar Moustafa, Hannes Stefansson, Martin Brorsson, Fawaz Baraket, Imad Khankan, Anton Dähre, Axel Ewing, Ali Alsameai, Niklas Gunnarsson.
Vimmerby IF: Edvin Johansson, Belmin Hrustic, Max Karlsson, Noah Zeylon Thoresson, Esrom Habtom, Farouk Alaloush, Selatin Shaljani, Rickard Thuresson, Enock Jörgensen, Pontus Kägu Bragsjö, Theo Zeylon Thoresson, Albin Gustafsson, Khalid Ali.
