Här är Vimmerbys tilltänkta motståndare i division 2

Frida Pöder har gjort många mål för Vimmerby IF de senaste säsongerna och fler kommer det bli kommande säsong. Foto: Simon Henriksson

Serieförslaget för damernas division 2 nordöstra har presenterats. Det ser inte ut att bli några större förändringar för Vimmerby IF kopplat till hur det såg ut i fjol.

Vimmerby IF slutade fyra med 40 poäng i division 2 i fjol och hade ingenting att göra i kampen om seriesegern. Ulricehamns IFK vann serien i överlägsen stil med 61 inspelade poäng.

Mycket ser ut att vara sig likt i division 2 nordöstra kommande säsong. Förra säsongens seriekonkurrenter – Mariebo IK, IFK Wreta Kloster, Jönköpings Södra IF, Hjulsbro IK, Bankeryds SK, Svärtinge SK och Lindö FF – fortsätter i VIF:s serien.

Nya lag i serien är Nässjö FF, Mjölby AI FF, Falköping KIK och Skövde KIK. Nässjö, Mjölby och Falköping är division 3-lag som har tagit ett steg upp i seriesystemet medan Skövde har fått byta serie, från den nordvästra till den nordöstra.

Serieförslagen för de fyra division 2-serierna skickades ut precis före jul. Eventuellt inkomna yttranden gick man igenom vid en videokonferens på torsdagen och den fastställda seriesammansättningen skickas ut till föreningarna den 19 januari.

Division 2 nordöstra lär se ut enligt följande 2026:

Bankeryds SK

Hjulsbro IK

IFK Wreta Kloster

Svärtinge SK

Jönköping Södra IF

Lindö FF

Mariebo IK

Vimmerby IF

Mjölby AI FF (nykomling från division 3)

Falköping KIK (nykomling från division 3)

Skövde KIK (flyttade från division 2 nordvästra)

Nässjö FF (nykomling från division 3)