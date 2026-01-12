BOMBEN: BRORSSON LÄMNAR VIF – KLAR FÖR DSK

Inga värvningar under frimånaden, men nu slår Djursdala SK till på stort. Division 5-laget har gjort klart med sin drömförstärkning i form av Anton Brorsson, som lämnar Vimmerby IF efter två säsonger.

Djursdala SK skriver på sin Facebooksida att det har varit en medveten strategi att förlänga med spelare ur den befintliga truppen och inte fokusera så mycket på att jaga nyförvärv.

En spelare som klubben har jobbat på att få in är Anton Brorsson. Han blev tvåa i Vimmerby IF:s interna skytteliga i division 3 den gångna säsongen med sex mål på 19 matcher och värt att notera är att han inledde flera matcher på bänken. Säsongen innan stod han för fyra mål på 16 matcher i trean. Pandemisäsongen 2020 smällde han dit 15 bollar på tio matcher i femman med moderklubben Södra Vi IF.

Nu har forwarden/mittfältaren tagit sitt beslut och bestämt sig för spel i DSK 2026. Det blir därmed ingen fortsättning i Vimmerby IF och ingen återkomst till Södra Vi IF, moderklubben som spelar i samma serie som Djursdala SK.

"Jag har valt DSK för det verkar vara ett bra gäng, stabil ledarstab och trupp. Laget verkar ha kul ihop. Jag hoppas kunna bidra med fart offensivt och ett hårt arbete", säger Anton Brorsson till klubbens Facebooksida.

"Klasspelare på division 5-nivå"

DSK:s sportsligt ansvarige, Simon Henriksson, är mycket belåten med värvningen som sticker ut.

"Anton Brorsson är hemsk att möta, vilket vi fått erfara flera gånger, och det ska bli oerhört roligt att se honom på Dalavallen. Han är en klasspelare på division 5-nivå och kommer höja konkurrensen offensivt ytterligare. En ren och skär drömförstärkning för oss. Alex Karlsson har ju flyttat till Stockholm och kommer av förståeliga skäl inte vara med i samma utsträckning. Det är ett mycket kännbart tapp och därför känns det här extra värdefullt", säger Simon Henriksson.

Djursdala riktar ett tack till Vimmerby IF som har gett Anton Brorsson möjlighet att tänka över frimånaden och fatta ett beslut.

DSK meddelar även att Alfred Nyman har bestämt sig för att spela vidare i klubben.