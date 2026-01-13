Division 5 på damsidan hade premiär i fjol. Det blir en fortsättning säsongen 2026 och Smålands Fotbollförbund släppte sitt förslag till serieindelning på måndagen.

Smålands Fotbollförbund bestämde sig för att starta division 5 på damsidan till förra årets säsong. Den främsta anledningen var att få jämnare matcher. Idén möttes av positiva reaktioner från lagen i Småland och Blekinge. 59 lag kom till spel och fördelades på åtta serier.

I år är 59 lag fördelade på sju serier. Blackstad/Odensvi IF, Frödinge/Brantestads SK, Tjust IF FF, Hultsfreds FK B är de lokala inslagen i division 5 Vimmerby och motståndarlagen är enligt följande: HM IS, Högsby IK, Rödsle BK/IFK Oskarshamn B.

FBSK trillade ur division 4 i höstas och HFK satsar på ett B-lag i seriespel på damsidan.

Senast den 26 januari ska föreningar som har synpunkter på indelningen höra av sig till förbundet och bifoga förslag på hur hela den aktuella serienivån (inte bara den enskilda serien) ska se ut. Ett slutgiltigt beslut tas i representantskapsmötet precis i början av februari.

Division 5 Vimmerby dam består av följande lag:

Blackstad/Odensvi IF

Frödinge/Brantestad SK

HM IS

Hultsfreds FK B

Högsby IK

IFKO/RBK B

Tjust IF FF