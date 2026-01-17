Överlägsna SK Lojal vann KM i futsal – krossade HFK i finalen

Det blev ett reprismöte från förra året i kommunmästerskapet i futsal. SK Lojal mot Hultsfreds FK i Hagadal och Lojal visade efter en lite darrig start på turneringen till sist upp sin propagandafotboll när de säkrade ännu en mästerskapsbuckla. Segersiffrorna 7-0 och massor av snygga dribblingar och pass som fick publiken att jubla.

Fin spelteknik, rappa passningar och fysiskt starka. Så kan man summera Venalagets insats på planen – speciellt i finalen där de gång på gång kunde stjäla bollar av HFK och skapa sylvassa kontringar. Ärligt talat kunde matchen ha slutat med ännu större siffror än 7-0 om Lojal hade förvaltat fler av alla chanser. Men laget har tränat futsal sedan i höstas så det fanns arbete i botten.

Lojals Selatin Shaljani blev utsedd till matchens lirare i finalen och på frågan vad han tyckte om mästerskapet blev svaret:

– Det kändes lyckat tyckte jag, vi vann alla matcher. Vi gjorde det vi skulle men det var lite trögt i början i de första matcherna. Men jag tycker vi gör det jävligt bra. Vi tar oss igenom turneringen med rätt så stora siffror.



Det var väldigt mycket tjusiga dribblingar ni bjöd på i sista matchen.

– Ja, man måste ju ge publiken någonting! Jo, men det ger ju motivation och det är roligt såklart.



Fanns det något motståndarlag som stack ut?

– De som stack ut mest var Virserum, faktiskt. För de gjorde det jävligt bra. Det var rätt så unga grabbar där så de blev jag imponerad av.

Tränat sedan oktober

Lojalprofilen Björn Johansson firade med sitt lag och han fick höja bucklan. Till vår tidning gav han betyget "fantastiskt bra" om lagets insats i turneringen:

– Kanon, väldigt bra spel. Lite trögt i början, sedan lossnade det. Sedan gör det väl mycket att vi har tränat futsal sedan oktober. Tack vare att vi är med i seriespelet i futsal. Det gör mycket och de kör två gånger i veckan fram till jul i Silverdalen. En del har bott i Kalmar och åker därifrån för att träna. Det är kul alltså och ger resultat!