NYKOMLINGENS NYA BOMB – TIDIGARE VIF-SPELARE KLAR

Hjorted/Totebo gjorde flera starka värvningar under frimånaden. Nu kan vår tidning avslöja att division 4-nykomlingen landar ytterligare en värvningsbomb. Tidigare Vimmerby IF-spelaren Haris Dreco är klar efter en säsong i Hemgårdarnas BK.

Haris Dreco är starkt förknippad med Vimmerby IF då han spelade för klubben mellan 2021 och 2024 och var en av nyckelspelarna med sin teknik och spelintelligens.

Inför förra säsongen kritade mittfältaren på för seriekonkurrenten Hemgårdarnas BK.

Nu kan vår tidning avslöja att hans sejour i Hemgårdarna blir ettårig. Den 28-årige Hultsfredskillen, numera bosatt i Linköping, återvänder inte till Vimmerby IF utan han väljer istället att göra en övergång till Hjorted/Totebo, division 4-nykomlingen som kommer ställa ett ruggigt intressant lag på benen kommande säsong.

Ytterligare en stark värvning

H/T plockade under frimånaden in starka värvningar i form av Ilhan Jejna (Myresjö/Vetlanda), Ahmed Tarabeih (Vimmerby IF) och Fabian Ring (IFK Västervik) och fick behålla kvalitetsspelare som Amel Komina, Mehmet Tekbas, Simon Sandholm och Rasmus Abrahamsson.

Den redan starka och konkurrenskraftiga truppen förstärks nu ytterligare i och med Haris Drecos inträde i truppen. Dreco har fin teknik, vasst skott och är duktig på att hitta kreativa lösningar på centralt mittfält.

Klubben har själva inte kommunicerat värvningen. Jimmy Svensson, drivande i H/T:s sportgrupp, sa nyligen i en intervju med Vimmerby Tidning att de är nöjda med truppen de har och att den kan förstärkas ytterligare.

"Vi har fått in bra nyförvärv och stänger heller inte helt dörren för kanske ytterligare någon förstärkning, men det ska vara en spelare av hög kvalitet", sa Jimmy Svensson till VT.