JUST NU: VFF TACKAR JA TILL FRIPLATS I DIVISION 4

Elliot Caesars Västerviks FF har tackat ja till friplatsen i division 4. Foto: Hans Lindqvist

Västerviks FF har erbjudits och tackat ja till en friplats i division 4. Det betyder att det blir fyra lag från Västerviks kommun i division 4 kommande säsong.

Västerviks FF vann de två inledande kvalmatcherna och behövde en poäng i kvalfinalen mot Malmbäcks IF för att vinna gruppen och ta klivet upp i division 4. VFF föll med 1–3, slutade tvåa i kvalgruppen, missade division 4-avancemanget med liten marginal och hamnade tvåa på vakanslistan till division 4.

Norrahammars IK, etta på vakanslistan, tackade ja till en friplats i november – och Västerviks FF har stått näst på tur för att få en friplats till division 4.

Nu har friplatsen dykt upp. Jönköpings BK har dragit sig ur division 4 – och Västerviks FF erbjöds och tackade ja till platsen på tisdagen. Det meddelar Smålands Fotbollsförbund på sin hemsida.

Västerviks FF:s besked betyder att division 4-serien kommer bestå av fyra lag från Västerviks kommun. IFK Västervik, Tjust IF FF och Hjorted/Totebo finns redan i serien. Lägg därtill att både Vimmerby IF och Gullringens GoIF ingår i samma serie.

VFF försvinner därmed från division 5-serien där de var topptippade med IFK Oskarshamn, Djursdala SK och Ruda IF.

Kärda IF, ett lag från Värnamotrakten, har tackat ja till friplatsen i division 5. Vilket lag som tar VFF:s plats i division 5 nordöstra är alltjämt oklart.