VFF spetsar till division 4 – oklart vad som händer i division 5

Västerviks FF kommer bland annat ställas mot Hjorted/Totebo i division 4 nästa säsong i och med att de har tackat ja till en friplats. Foto: Hans Lindqvist

Västerviks FF tackar ja till en friplats och spetsar till division 4. Vilket lag som placeras i den nordöstra division 5-serien är oklart.

Det som har blivit Västerviks FF:s stora division 4-lycka är att Jönköpings BK tog kontakt med Smålands Fotbollförbund och drog sig ur division 4 på måndagen.

– För några år sedan hände det något i Jönköpings BK som gjorde att spelare lämnade och startade upp Jönköping Torpa BK, ett lag som började om i division 6 och vann både division 6 och division 5 och gick upp i division 4 till årets säsong. De två lagen skulle spela i samma serie i år. Jönköpings BK skulle ha ett samarbete med J-Södra i år, men det hade väl inte blivit som de hade trott. Jönköpings BK har därmed inte tillräckligt många seniorspelare och försvinner helt och hållet. De avanmälde sig i går, säger Mats Larlind.

"Det var snabba ryck"

Frågan om att ta över Jönköpings BK:s division 4-plats gick till Västerviks FF, först på tur på vakanslistan. Västerviks FF behövde inte särskilt lång betänketid för att tacka ja till platsen.

– Det var snabba ryck och inte mycket att fundera på. Jag skickade ett mejl samtidigt som jag pratade med Thomas (Kongstad). Svaret kom en stund senare och då hade jag sagt ”vi behöver inte ha svar på dagen” för att ge föreningen möjlighet att eventuellt ta upp det i styrelsen.

Västerviks FF kliver in på Jönköpings BK:s plats i division 4.

– Vi har möte i tävlingskommittén i kväll för att samla ihop det hela. Där ser jag att vi inte kan göra så himla mycket.

Att hälften av lagen i division 4 norra kommer från Vimmerby respektive Västerviks kommun hör inte till vanligheterna.

– Jag vet inte om jag har varit med om det tidigare, det är i alla fall länge sedan det var så många division 4-lag uppe i det hörnet.

Annons:

Oklart vad som händer i division 5

Kärda IF, ett lag från Värnamotrakten, har tackat ja till friplatsen i division 5. Vilket lag som kliver in på Västerviks FF:s plats i division 5 nordöstra är oklart.

– Där uppstår det ett problem som vi får tackla i kväll.

Vad tror du att det kan bli för lösning?

– Jag har ingen aning och vill inget säga förrän tävlingskommittén har tittat på det. Som jag ser det måste det vara ett lag från Höglandet. Ska man hämta ett lag söderifrån till nordöstra serien är det en stor yta utan lag vid Emmaboda och Lessebo och nästan hela vägen in till Växjö.

Det finns fyra korrigerbara serier på västsidan, det vill säga runt Jönköping, Ljungby och Växjö, där förbundet kommer behöva flytta över ett lag till den nordöstra serien.

– Det kan eventuellt gå att göra något av de fyra serierna på västsidan ifall det finns någon annan lösning som kan vara bättre. Tävlingskommittén får släppa ett reviderat förslag.

När kommer besked om hur division 5 kan se ut?

– Det är snabba ryck. Vi har möte i kväll och tävlingskommittén kommer komma ut med ett reviderat förslag.