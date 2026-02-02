Startade redan 2010 – i helgen hölls Mohammeds cup igen

Redan 2010 drog Mohammed Al-Inizi igång en futsalcup i Vimmerby. I helgen var det dags för ännu en upplaga.

Cupen spelades oavbrutet mellan 2010 och 2018. Därefter blev det några års uppehåll på grund av covid-19, men var tillbaka igen i december 2022.

I år deltog fem lag och i det vinnande laget återfanns lokala spelare som Ahmed Ibrahim (IFK Tuna), Jihad Assaf (do), Nimrod Kibrom (do), Alfred Nyman (Djursdala SK) och Amrou Kzibra (Södra Vi IF).

– Tyvärr var det inte så mycket publik. Anledningen är att det blev dubbelbokat i Hultsfred, vilket jag är väldigt besviken över. Har blivit lovad att det inte skulle hända, säger Mohammed Al-Inizi.

Han hoppas nu på fler lag i kommande futsalcup. Hans syfte med att hålla liv i cupen är gott.

– Jag fortsätter eftersom målet alltid har varit – och fortfarande är – att ge ungdomar möjlighet att spela cup under en helg, hålla dem aktiva och borta från destruktiva miljöer som droger och alkohol. Några av spelarna var bara fem år gamla när jag startade den första cupen och det är otroligt roligt att se att ungdomarna fortfarande fortsätter delta.

Mohammed är helt ensam kring att arrangera cupen.

– En stor besvikelse är att kommunen inte har stöttat mig eller erbjudit någon hjälp. Jag driver detta helt ensam, utan sponsring, men fortsätter ändå för ungdomarnas skull.