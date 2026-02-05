05 februari 2026
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

Seriepremiär på hemmaplan för VIF i vår

Vimmerby IF tar emot Skövde KIK på hemmaplan i vårens seriepremiär i division 2. Foto: Simon Henriksson

Seriepremiär på hemmaplan för VIF i vår

FOTBOLL 05 februari 2026 07.00

Spelschemat för damernas division 2 är släppt. Vimmerby IF, det enda laget med lokalt intresse i division 2, tar emot Skövde KIK i seriepremiären lördagen den 11 april.

Annons:

Smålands Fotbollförbund har i dagarna släppt spelschemat för division 2 nordöstra Götaland. Vimmerby IF:s första seriematch är satt till lördagen den 11 april och laget inleder hemma mot Skövde KIK på Arena Ceos. 

Veckan därpå beger sig VIF iväg till Jönköping för bortamatch. Jönköpings Södra IF står för motståndet på Stadsparksvallen lördagen den 18 april.

Serien består av följande tolv lag: Bankeryds SK, Falköpings KIK, Hjulsbro IK, IFK Wreta Kloster, Jönköpings Södra IF, Lindö FF, Mariebo IK, Mjölby AI FF, Nässjö FF, Skövde KIK, Svärtinge SK och Vimmerby IF.

Klicka här för att ta del av spelprogrammet i sin helhet.

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

Tabellservice

Annons:

Taggar i artikel

Annons:

Relaterade inlägg

Drömfyran ser ut att bli verklighet – här är serieförslaget
VIF-laget vann svängig match: "Kämpade hårt"
Levins VIF vill studsa tillbaka i derbyt: "Fokus på vad vi själva ska göra"
Två seriesegrare på jakt efter division 3-försvarare: "Finns fördelar med båda lagen"
Uppgifterna bekräftade – kaptenen spelar vidare i VIF

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt