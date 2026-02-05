Seriepremiär på hemmaplan för VIF i vår

Vimmerby IF tar emot Skövde KIK på hemmaplan i vårens seriepremiär i division 2. Foto: Simon Henriksson

Spelschemat för damernas division 2 är släppt. Vimmerby IF, det enda laget med lokalt intresse i division 2, tar emot Skövde KIK i seriepremiären lördagen den 11 april.

Smålands Fotbollförbund har i dagarna släppt spelschemat för division 2 nordöstra Götaland. Vimmerby IF:s första seriematch är satt till lördagen den 11 april och laget inleder hemma mot Skövde KIK på Arena Ceos.

Veckan därpå beger sig VIF iväg till Jönköping för bortamatch. Jönköpings Södra IF står för motståndet på Stadsparksvallen lördagen den 18 april.

Serien består av följande tolv lag: Bankeryds SK, Falköpings KIK, Hjulsbro IK, IFK Wreta Kloster, Jönköpings Södra IF, Lindö FF, Mariebo IK, Mjölby AI FF, Nässjö FF, Skövde KIK, Svärtinge SK och Vimmerby IF.

Klicka här för att ta del av spelprogrammet i sin helhet.