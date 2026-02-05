05 februari 2026
Vimmerby IF dam värvar målvakt:

Nathalie Johansson lär få måljubla många gånger under säsongen. Nu får hon sällskap i laget av nyförvärvet Emilia Nilsson från Lommaryds IF. Foto: Simon Henriksson

Vimmerby IF dam värvar målvakt: "Redo för nya utmaningar"

FOTBOLL 05 februari 2026 09.08

Vimmerby IF dam har presenterat säsongens andra nyförvärv. Det är målvakten Emilia Nilsson som har skrivit på för klubben.

Emilia Nilsson kommer senast från spel med Lommaryds IF i division fyra.

– Vi är glada att välkomna Emilia till laget. Hon har visat upp ett väldigt tryggt målvaktsspel i Lommaryds IF och är redo för nya utmaningar i VIF, meddelar klubben på sina sociala medier.

Det är klubbens andra nyförvärv efter att strax före jul ha gjort klart med Agnes Karlsson. Då presenterades även förlängningar av nyckelspelarna Nathalie Milton, Frida Pöder och Nathalie Johansson.

