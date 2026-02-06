VIF:s första träningsmatch för säsongen ställs in

Vimmerby IF:s första träningsmatch för säsongen ställs in. Det blir ingen match hemma mot Nässjö FF på lördagen.

Vimmerby IF ska avverka elva träningsmatcher innan det är dags för seriepremiär i division 4 i mitten av april. Tanken var att de skulle ha spelat sin första träningsmatch för säsongen hemma mot division 3-laget Nässjö FF på lördagen.

Matchen ställs in med anledning av rådande väderlek.

– Det handlar i första hand om snöovädret plus att Vimmerby kommuns princip är att inte skotta konstgräsplanen på helger under februari månad, säger VIF:s huvudtränare David Lindgren.

"Kan borsta av planen"

Vimmerby kommun skriver på sin hemsida att andra delar av staden prioriteras vid kraftigt snöfall och att intentionen är att hålla konstgräsplanen så spelbar som möjligt utefter förutsättningarna som finns.

– Det har vi i föreningen full förståelse för. Det verkar inte som att det kommer vara den typen av nederbörd som gör att det finns behov av skottning i staden, vilket gör att man kan borsta av planen och göra matchen möjlig. Vi har hela veckan vetat att det inte kommer finnas möjlighet att skotta av planen och vi har hållit tummarna för att det inte ska komma någon snö, säger David Lindgren.

Beslutet fattades efter fredag lunch och Nässjö FF är informerade om beslutet.

– Vi såg att det kommer fortsätta snöa och att det är ihållande snöade i natt. Det ska också komma hit ett bortalag så vi kan inte ringa och säga att matchen inte blir av under morgondagen. Vi har förståelse för att det finns viktigare saker än att skotta konstgräset vid snöfall, men om det inte kommer så mycket snö kan man borsta av planen och gå efter föreningarnas önskemål än en kommunal princip.

Vimmerby har efter KM i futsal tränat fyra pass i veckan och spelar första träningsmatchen hemma mot Tranås FF nästa helg.