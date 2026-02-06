Efter drömbeskeden – DSK fyller på truppen ytterligare

Först Markus Ahls drömcomeback, sedan prestigevärvningen av Anton Brorsson. Nu fyller Djursdala SK på truppen ytterligare med två unga nyförvärv.

Djursdala SK har fått behålla stora delar av fjolårstruppen och spetsat till truppen med Markus Ahl, som gör comeback efter flera års uppehåll, och Anton Brorsson, som ansluter från Vimmerby IF.

Nu har det tippade topplaget gjort klart med ytterligare två nyförvärv. Det rör sig om två unga spelare från Vimmerby IF, som man har plockat flera unga spelare från under de senaste säsongerna.

De senaste förstärkningarna är 17-åringarna Sigge Söderholm och Maximiliam Vergara Holmström.

”Jag valde DSK för att jag hört bra om klubben från kompisar som spelar där. Jag vill också testa på seniorfotboll”, säger Sigge Söderholm i en kommentar till klubbens Facebooksida.

"Stor chans på uppflyttning"

Djursdala besitter en trupp som är given för en toppstrid i division 5 och Sigge Söderholm har siktet högt inställt.

”Jag tror att DSK har stor chans på uppflyttning med ett bra gäng och bra spelare”, säger Sigge Söderholm.

Simon Henriksson, sportsligt ansvarig i DSK, är nöjd med spelarförstärkningarna.

”Sigge har imponerat på våra träningar och har en otrolig fart. Vi ser honom, likt många andra spelare vi har, som väldigt användbar och han kommer kunna nyttjas på flera olika positioner. Maximiliam är målvakt och det betyder väldigt mycket att kunna ha minst två målvakter på varje träning. Karl Ekholm är fortfarande inom det militära och därför är vi väldigt glada för att Maximiliam, som tränat en del med vårt P10-lag tidigare, också kommer tillhöra oss”, säger Simon Henriksson.