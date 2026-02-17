Så spelas premiäromgången i femman – då blir det derbyn

Får Djursdala jubla på Ulfveskog i den sista omgången 2026? De två rivalerna möts nämligen då. Foto: Stefan Härnström

Det vankas en högintressant femma i år med massvis av lokala lag. Slaget om Krön och derbyn mellan Hultsfred och Målilla igen.

Under tisdagen släppte Smålands Fotbollförbund det preliminära spelschemat. Tre lag från Vimmerby kommun (Djursdala SK, IFK Tuna och Södra Vi IF), två lag från Hultsfreds kommun (Hultsfreds FK och Målilla GoIF) och ett lag från Västerviks kommun (Blackstad/Odensvi IF) ingår i den nordöstra femman kommande säsong tillsammans med IFK Oskarshamn, Ruda IF, Höreda GoIF, HM IS, IF Stjärnan och Fårbo FF.

Något kommunderby blir inte det i premiäromgången som spelas den 11 och 12 april. Så här ser öppningsomgången ut för våra lokala lag: Höreda GoIF-Djursdala SK, Södra Vi IF-BOIF, IFK Tuna-HM IS och Målilla GoIF-Fårbo FF.

Det första kommunderbyt i Vimmerby spelas mellan Södra Vi IF och IFK Tuna den 8 maj. Den 29 maj möts äntligen HFK och Målilla i ett kommunderby igen. Den matchen spelas på Knektavallen.

Den 12 juni möts Tuna och Djursdala och fem dagar senare är det dags för det första "Slaget om Krön" på Dalavallen.

I den allra sista omgången väntar sedan "Derby della Krön" rond två. Kanske gäller den matchen något i tabellen för SVIF eller DSK? Då kan det bli ett derby att minnas på Ulfveskog i oktober.

HÄR hittar du hela spelschemat.