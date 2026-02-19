Spelschemat släppt – så spelas premiäromgången i division 6

Nu har spelschemat för division 6-serierna fastställts och offentliggjorts. Ett lag får stå över varje omgång i Vimmerbysexan med anledning av att Krokstorps IF har dragit sig ur serien.

Fyra lag från Västerviks kommun, tre lag från Oskarshamns kommun, två lag från Vimmerby kommun och ett lag från Hultsfreds kommun tar plats i årets upplaga av division 6 Vimmerby. När serieförslaget presenterades bestod serien av tio lag, men Krokstorps IF har försvunnit från serien. Anledningen är spelarbrist och det gör att laget drar sig ur division 6 och ställer upp med ett lag i reservlagsserien.

Det betyder att serien genomförs med ojämnt antal lag och ett lag får stå över varje omgång. Spelschemat för division 6 Vimmerby släpptes på torsdagen och tanken är att serien ska dra igång om två månader med matcher tisdagen den 21 april och torsdagen den 23 april.

Första omgången i Vimmerbysexan bjuder på följande matcher: FC Örbäcken–IF Hebe, Rödsle BK–Överums IK, Storebro IF–Gunnebo IF och Ankarsrums IS–IF Ariel. Frödinge/Brantestad SK får vänta på sin seriepremiär till tisdagen den 29 april när de ställs mot Gunnebo IF på bortaplan.

Hemmapremiär för Mörlunda

De två andra division 6-lagen från Hultsfreds kommun – Mörlunda GIF och Virserums SGF – placeras i division 6 Högsby. Där kommer de spelas mot följande lag: Alsterbro IF, Bockara GoIF, Fagerhults AIK, Fliseryds IF, Fågelfors IF, Långemåla IF, Åseda IF och Älghults IF.

Mörlunda GIF inleder seriespelet med bortamatch mot Långemåla IF den 21 april medan Virserums SGF tar emot Alsterbro IF på hemmaplan två dagar senare. Kommunderbyna mellan Virserum och Mörlunda spelas i Virserum preliminärt 11 juni och i Mörlunda preliminärt 19 september.

Klicka här för spelprogrammet i division 6 Vimmerby.

Klicka här för spelprogrammet i division 6 Högsby.