Storförlust i första träningsmatchen – Goranci kräver mer från sitt lag

Säsongens första träningsmatch. Då förlorade Gullringens GoIF med hela 0–7 mot division 4-laget Rimforsa IF. Tränaren Karlo Goranci var besviken och kräver mer av alla spelare i truppen.

Gullringens GoIF:s första uppgift under årets försäsong var division 3-laget Rimforsa IF på bortaplan. Det blev förlust med 0–7 efter att ha legat under med 0–2 i paus.

– Vi står lågt och kompakt och ska inte ge dem massa chanser ytor i första halvlek. De skapar inte så mycket chanser, men de får in 1–0 efter ett inlägg som forwarden tar emot och petar in. Vi har därefter en period som är helt okej och vi har några fina speltendenser där vi inte riktigt kommer till något avslut. Sedan är det en situation där vi spelar oss ur deras press, slår in bollen i mitten, tappar bollen och släpper in 2–0, säger Karlo Goranci.

Gullringen valde, med hänsyn till planens beskaffenhet, att gå högre upp i utgångspunkterna och sätta högre press i andra halvlek. Det fungerade initialt, men både 3–0 och 4–0 kom i samband med bolltapp

– Vi startar andra halvlek bra. Sedan är det boll in i mitten, bolltapp, 3–0 och sedan är det boll in i mitten, bolltapp, 4–0. Efter det är ridå. Man eftersträvar karaktär i en sån match. Okej, det blir 4–0. Okej, vi gör misstag. Sånt sker och jag bryr mig inte om misstag så länge intentionerna är bra. Intentionerna var inte bra. Det var ner med huvudet och alla började gömma sig. Vi släpper in ännu mer billiga mål. När vi egentligen ska visa karaktär blir det motsatsen. Vi är skygga, gömmer oss, vill inte ha boll och gör felbeslut, både med och utan boll. Det är tråkigt att vi släpper in både femman, sexan och sjuan. Jag vill att karaktären ska kliva in och stoppa de sista målen, men där vek vi oss i dag, säger Karlo Goranci.

"Måste steppa upp som helhet i gruppen"

Karlo Goranci är också tydlig med att laget ligger efter träningsmässigt.

– Att vi gör det är vårt eget fel och att vi ger bort mål är för att vi inte är tillräckligt bra tränade. Skador och sjukdomar har alla lag och det kan vi inte skylla på.

Varför ligger ni efter träningsmässigt?

– Vi har en grupp som tränar ständigt och den andra hälften av truppen tränar inte ständigt. Siffermässigt är det klart att det blir mer deppigt och negativt och det är inte bra i första träningsmatchen. Vi måste steppa upp som helhet i gruppen. Träning är viktigt, oavsett hur bra man tycker att man är. Sjukdomar, skador och jobb kommer i vägen, men vi måste ställa upp för varandra med tanke på att vi är ett lag.

Beröm delas ut till Mohammed Qasem för andra halvlek.

– Det är helheten som faller ur ramen i andra halvlek. Det är nästan som att man vill blunda och bara glömma de sista 30 minuterna, men det går inte.