Vimmerby krossade motståndet – gjorde sju mål

Bortalaget tog faktiskt ledningen, men därefter var det Vimmerby för hela slanten.

– Det är ungefär som förra helgen, ett kvitto för vad vi känner och ser i träning. Det känns som att gruppen och jag själv har energi och att vi är beredda att göra det som krävs för att vara i toppen, säger tränaren David Lindgren.

Hur ser du på dagens prestation?

– Det började med att vi släppte in ett mål på en hörna där vi är passiva. Vi gör två mål på fasta själva och vänder före paus. I andra är det spel mot ett mål. Jag är nöjd med helheten, det är härligt att ha alla tillgängliga och Theo och Knut gör det bra tillsammans. Det känns tryggt.

Är det någon del som du känner att ni behöver jobba med?

– Vi gör saker och ting bra, men vill skruva på detaljer. Jag tycker att vi ligger i en bra fas nu.

Alla spelare får beröm för den fina insatsen. Vimmerby hade faktiskt sju målskyttar: Knut Gunnarsson, Theo Zeylon Thoresson, Max Karlsson, Oskar Stejdahl, Armen Mahmutaj, Selatin Shaljani och Ville Abenius.