22 februari 2026
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

HFK avgjorde sent mot Vimmerby B

HFK-tränaren Niklas Johansson var nöjd med lagets insats. Foto: Stefan Härnström

HFK avgjorde sent mot Vimmerby B

FOTBOLL 22 februari 2026 21.17

Hultsfred och Vimmerby B spelade årets första träningsmatch under kvällen. HFK avgjorde en jämn tillställning genom Julia Johansson. 

Annons:

Matchen var tät i 90 minuter. Allie Abenius gav VIF ledningen med både 1-0 och 2-1, men Hultsfred fick sista ordet. Julia Johansson satte 3-2 i 90:e minuten. Även Stina Johansson nätade för HFK. 

– Vi gör en bra insats sett över hela matchen och pressar Vimmerby högt upp i planen. När vi rullar boll gör vi det riktigt bra. En jämn och välspelad match från båda lagen. Alltid skönt att börja säsongen med en vinst, skriver HFK-tränaren Niclas Johansson till vår tidning.

Han gladdes åt att Alicia Stolt, Selma Råsmark och Idde Konradsson gjorde debut i A-laget.

Annons:

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

Tabellservice

Annons:

Annons:

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt