HFK avgjorde sent mot Vimmerby B

Hultsfred och Vimmerby B spelade årets första träningsmatch under kvällen. HFK avgjorde en jämn tillställning genom Julia Johansson.

Matchen var tät i 90 minuter. Allie Abenius gav VIF ledningen med både 1-0 och 2-1, men Hultsfred fick sista ordet. Julia Johansson satte 3-2 i 90:e minuten. Även Stina Johansson nätade för HFK.

– Vi gör en bra insats sett över hela matchen och pressar Vimmerby högt upp i planen. När vi rullar boll gör vi det riktigt bra. En jämn och välspelad match från båda lagen. Alltid skönt att börja säsongen med en vinst, skriver HFK-tränaren Niclas Johansson till vår tidning.

Han gladdes åt att Alicia Stolt, Selma Råsmark och Idde Konradsson gjorde debut i A-laget.