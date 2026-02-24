Glada siffror för Vimmerby IF på kvällens årsmöte – på flera plan

VIF:s kassör Budo Ericsson, längst till höger, delade vid årsmötet ut hederspriser till David Lindgren, Daniel Abenius, Kjell Carlsson, Emma Pettersson, Linn Carlsson och Erik Pettersson (saknas på bilden) . Foto: Stefan Härnström

Plus i kassan och stort intresse inför Bullerby Cup 2026. Det var de viktigaste punkterna på Vimmerby IF:s årsmöte i tisdags. Efter några minusår på grund av investeringar, löner och olika ekonomiska upplägg kom man i 2025 års budget drygt 500 000 kronor plus.

Klubbens vice ordförande Daniel Gottling Nestor kallade 2025 för "ett bra år för föreningen" och man ser att verksamheten i den ökar:

– Fler ungdomar som tränar i vår verksamhet och det är en stor apparat att driva Vimmerby IF som förening. Jag tycker vi gör det väldigt bra. Framförallt om man tittar på det ekonomiska läget utifrån att vi förra året hade ett litet minusresultat och i år har vi ett plusresultat. Vi behöver gå med plus som förening för att kunna fortsätta satsa och bedriva bra och meningsfull verksamhet på fritiden för ungdomar i kommunen. Så jag skulle säga att det har varit ett bra år och vi har tagit steg framåt för att få kontroll på det hela.

Omval i styrelsen

I organisationen kommer det vara sig likt framöver. Man omvalde ordförande Stefan Bragsjö på ett år och vice ordförande Daniel Gottling Nestor, Emma Blixt och Sara Borsjö på två år. Även resten av styrelsen med Daniel Abenius, Magnus Nestor samt kassör Budo Ericsson fick fortsatt förtroende.

På tal om Budo så kunde han dela ut ett antal brons- och silvernålar. De fem hedersutmärkelserna i brons gick till David Lindgren, Linn Carlsson, Kjell Carlsson, Emma Pettersson samt Erik Pettersson.

Daniel Abenius fick silvernålen medan det inte delades ut några guldnålar eller guldnålar med lagerkrans det här årsmötet.

Förra årets Bullerby Cup blev rekordstor och intresset för den för VIF:s ekonomi och rykte superviktiga cupen är på topp redan nu. Inför årets evenemang har Djursdala SK tillkommit som förläggningspartner och för stunden är det runt 250 lag som är anmälda till sommarens spel.

Halvmiljonen plus för 2025

2024 gjorde VIF en mindre förlust ekonomiskt med strax under 100 000 kronor och i år blev resultatet plussiffror på 526 962 kronor. Noterbart är att man under den här tiden gjorde omfattande besparingar på personal och externa kostnader. En kostnadsminsking på runt halva miljonen sedan 2024.

Som Dagens Vimmerby tidigare berättat kommer man stärka samarbetet med sponsorerna genom Patricia Pöder som sedan årskiftet är senior- och marknadsansvarig. Ett mycket viktigt steg enligt Daniel som berättar om att VIF kommer göra en forecast i april om hur det ekonomiska läget kommer vara under resten av året:

– Man får inte glömma bort den ideella delen i föreningen, vi lägger ner ofantligt många ideella timmar om året av enskilda individer som möjliggör att vi har ett plusresultat. Vi kan inte bära våra kostnader själva med de aktiva vi har utan är beroende av partners som tycker att vi har en bra verksamhet som är meningsfull för barn och ungdomar.

Viktiga i samhället

Han fortsätter att föreningen vill ses som en partner i samhället av sponsorerna och att man är beredda att ta större ansvar. VIF har uppdaterat sätten som sponsorer kan bidra, exempelvis genom Novaambassadör:

– Där kommer Patricia att bli väldigt viktig för föreningen framåt och att träffa dessa partners och diskutera om vad de ser i föreningen, gemensamma utmaningar i samhället och hur vi kan hjälpas åt samt bedriva bra verksamhet. Oftast är det ju så att man som företag är beroende av föreningslivet. Finns det inget bra föreningsliv i kommunen så är det svårt att hitta personal också. Så vi är viktiga, både för arbetsmarknaden i stort och men också för samhället i stort, för att vi ska kunna ta hand om de barn och ungdomar som växer upp.