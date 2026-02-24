VIF vände den ekonomiska skutan – redovisar kanonresultat 2025

Vimmerby IF:s kassör Budo Ericsson berättar att ett förbättrat ekonomiskt resultat för Bullerby Cup har en stor del i den fina resultat som föreningen visar för 2025. Foto: Stefan Härnström

Efter två år med minusresultat har Vimmerby IF vänt på den ekonomiska skutan och redovisade vid tisdagskvällens årsmöte ett kanonresultat för 2025. – Stabilt, sunt och tryggt. Men vi kan absolut inte slå oss till ro, säger kassören Budo Ericsson.

Det gångna verksamhetsårets resultat för Vimmerby IF landade på närmare 527 000 kronor plus – en förbättring med omkring 620 000 kronor från året innan då man gjorde ett minus på nästan 100 000 kronor.

Föreningens egna kapital uppgår nu till nästa fyra miljoner kronor. Av dessa sitter cirka tre miljoner på bankkontot och en miljon i bollhallen.

Bakom 2025 års positiva resultatet döljer sig bland annat en ökning på intäktssidan med över 350 000 kronor. Samtidigt har man lycktas minska kostnaderna med över 200 000 kronor.

"Har krävts hårda tag"

Men enligt föreningens kassör Budo Ericsson handlar det framför allt om ett enormt slit och målinriktat arbete.

– Det har krävts hårda tag och varit en enorm struktur på allt vi har gjort. Vi knöt näven och bestämde oss för att vi skulle ändra på det som vi upplevt de två åren dessförinnan, säger han.

– Bland annat gjorde vi nödvändiga förändringar på ledarsidan som skar ner den alldeles för stora kostnad vi dragit på oss, men även på materialsidan har vi kapat kostnader, säger Budo.

Stort plus för Bullerby Cup

På intäktssidan kan man se att Bullerby Cup genererade drygt 350 000 kronor mer 2025 jämfört med 2024.

– Framför allt handlar det om att vi hade fler deltagande lag 2025. Vi tjänade också på att vi hade köket på Vimarskolan själva, vilket kommunen har haft tidigare. Det var en stor kostnad som försvann för oss, förklarar Budo Ericsson.

Vad betyder det här positiva resultatet för föreningen efter två minusår?

– Det är klart att det känns stabilt, sunt och tryggt, men vi kan absolut inte slå oss till ro. Vi har alltid arbetat för att ha en buffert för framtiden och för kommande investeringar. Budgeten för 2026 är lagd för ett plusresultat på en halv miljon konor. Det är där vi ska ligga.

Vilka framtida investeringar är det ni siktar på?

– Högt upp på önskelistan ligger ett klubbhus inne på Ceos-omårdet. Det skulle betyda mycket för hela verksamheten. Men när och om det blir av vet vi inte i dag.

Vad krävs för att inte landa i ett negativt resultat igen?

– Vi kommer absolut inte stanna i vårt arbete bara för att vi har ett vinstår i bagaget. I vår verksamhetsplan för 2026 ser vi att det finns möjlighet för intäktssidan att öka ytterligare. Framför allt gäller det sponsorintäkter, men vi ser också att Bulllerby Cup kan generera ett ännu bättre ekonomiskt resultat.