DSK körde över Storebro – ”Kunde ha gjort fler mål”

Storebro blev en giffel för Djursdala SK. Klasskillnaden var markant och DSK vann med 7-0.

Tränaren David Henriksson var inte särskilt nöjd med den första halvleken, men i andra fick han se en klar förbättring.

– Vi förde matchen, men det låste sig lite i första och vi kom inte riktigt upp i nivå. Det var lite nonchalant, men vi ökade i andra och fick till vår press riktigt bra. Vi spelade fint och gjorde fina mål som var välförtjänta. Vi kunde ha gjort fler mål om vi hade haft lite bättre passningsspel i första, säger han.

Målvakten Linus Palmér Hård, Isack Thuresson och Ludvig Lundqvist plussas. Tias Svensk Rosin och Isack Thuresson gjorde två vardera. Rutinerade trion Simon Henriksson, Oskar Bergman och Ludvig Lundqvist nätade också.

Vi har sökt ledare för Storebro utan resultat.