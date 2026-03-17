Klar seger för Vimmerby IF i cupen – slutade tvåa i gruppen

Selatin Shaljani svarade för tre mål när Vimmerby besegrade Eksjö i Smålandscupen i kväll. Foto: Arkivbild/Ossian Mathiasson

Vimmerby IF tog en klar seger i Smålandscupens sista omgång i kväll. Genom 5-0 borta mot IF Eksjö Fotboll slutade VIF tvåa i gruppen.

VIF tog ledningen redan efter fem minuters spel genom Selatin Shaljani och i den 18:e minuten satte Rasmus Samuelsson 2-0. Sedan rullade det på och det var aldrig något snack om vart segern skulle gå.

– En riktigt bra match och prestation från vår sida, summerar VIF-tränaren David Lindgren.

– Vi har haft en bra helg tillsammans i Göteborg och har kunnat gnugga på lite detaljer som sitter i dag – mycket av det fick vi se. När saker och ting faller på plats så är vi ett riktigt bra lag.

Vad handlar det om för detaljer?

– En sak är vårt spel utan boll, hur vi ska fungera för att ta den tillbaka. Men det handlar också om vår rörelse utan boll när vi själva har den inom laget

Tremålsskytten imponerade

VIF:s seger både kunde och borde ha varit klart större. Laget hade gott om chanser och David Lindgren gladdes åt tremålsskytten Selatin Shaljanis effektivitet.

– Det var riktigt roligt att se. Annars måste jag vara tråkig och säga att det är kollektivet som gör det i dag – alla är bra.

I och med segern slutade Vimmerby tvåa i gruppen med sina tre poäng och bättre målskillnad än Sävjsö och Eksjö. Fullpoängaren Nässjö FF var i en klass för sig.