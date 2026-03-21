VIF besegrade division 3-lag – visade upp bra spel i båda halvlekarna

Vimmerby IF svarade för en bra insats mot division 3-laget Lindsdals IF och vann träningsmatchen med 2–0.

David Lindgren uppger att halvlekarna skildes åt på Fjölebro IP. Totalt sett var det en väl genomförd match av VIF mot division 3-laget Lindsdals IF. Selatin Shaljani gjorde målet i första halvlek och Melker Johansson målet i andra halvlek.

– Vi kanske började darrigt de första minuterna, men vi tar snabbt kommandot och är väldigt vårdande i spelet med boll. Vi dominerar i första halvlek och får utdelning med ett fint mål, säger David Lindgren och fortsätter:

– Det blir lite hackigt i andra halvlek på grund av skador och situationer. Det blir lite mer hawaii, men de kommer inte till så klara målchanser. Det blir mer inläggsspel och vi försvarar oss bra och håller undan. Vi kontrar och hotar med ett presspel som gör att vi får 2–0. Då känns matchen stängd.

David Lindgren är nöjd med insatsen i båda halvlekarna.

– I första halvlek är jag mest nöjd med hur vi dominerar spelet med bollinnehav. I andra halvlek är jag nöjd med andra delar som handlar om att försvara boxen vid hörnor och inläggsspel. Jag är nöjd med helheten och nöjd med halvlekarna på olika sätt.

Hela laget får beröm för en väl genomförd insats.

– Plus till backlinjen som försvarar bra och inte släpper till ett skott på mål på hela matchen. Vi har också ett bra centralt mittfält med Albin (Gustafsson), Max (Karlsson) och Armend (Mahmutaj)