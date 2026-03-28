VIF det minst svaga laget i träningsmatchen mot IFK Västervik

Spelmässigt var det inte mycket att skriva om. I en träningsmatch med lågt tempo och många avblåsningar var det ändå Vimmerby IF som till slut vann mot division 3-laget IFK Västervik.

Lördagens träningsmatch mellan Vimmerby IF och IFK Västervik slutade 1-0 till hemmalaget. Men det var sannerligen ingen vidare underhållning som publiken runt Arena Ceos konstgräs bjöds på.

– Nej, det här är ingen prestation som vi är jättenöjda med. Tyvärr kändes det emellanåt som att vi föll in i deras tempo. I paus sa vi att vi skulle försöka höja tempot i den andra halvleken, men samtidigt kan jag förstå att det blev som det blev – det var så mycket avblåsningar i andra halvlek att jag tror att bollen var i spel i ungefär sex av de 45 minuterna, säger VIF-tränaren David Lindgren.

Melker enda målskytt

Förutom några fasta situationer skapade IFK inte mycket på hemmalaget. Vimmerbys försvarsspel var kontrollerat och det var också VIF som stod för den offensiv som det bjöds på.

– Jag hade en känsla innan matchen att det skulle kunna bli så här. Vi har medvetet valt att köra på ganska hårt på träningarna även denna vecka, både rent fysiskt och i spelet utan boll, så det var nog lite tunga ben i dag. Det kan vara en del av förklaringen, säger David Lindgren.

Matchens enda mål gjordes av Melker Johansson i den 37:e minuten.

Vi har sökt ledare för IFK Västervik.