IFK Kalmar blev för tufft för VIF – förlorade dagens träningsmatch

Vimmerby IF förlorade lördagens träningsmatch hemma mot IFK Kalmar. – Vi får väl inte riktigt till något ordnat spel, summerar tränaren Pelle Lindquist.

Med två veckor kvar till seriepremiären mot Skövde träningsmatchade Vimmerby IF i dag mot IFK Kalmar – en på förhand tuff uppgift, som också blev det.

Kalmar tog ledningen redan i inledningsminuterna. Slutresultatet 0-2 spikades sedan i mitten av den andra halvleken. Spel- och chansmässigt var den första halvleken hyfsat jämn, medan Kalmar tog över i den andra och VIF-målvakten Ida Nyman räddade laget från ett större nederlag.

I slutet av matchen saknade VIF också den desperation som krävdes för att få till en riktig forcering.

Fick möblera om i laget

– Vi får väl inte riktigt till något ordnat spel. Det blir lite för många försök till långa bollar, och spelet via mittfältet lyckas vi inte få till utan det blir lite för lättläst, säger VIF tränaren Pelle Lindquist.

Vimmerby, som inte helt saknade chanser, fick möblera om en del i sitt lag beroende på att några spelare saknades. Bland annat satte man ner forwardsstjärnan Nathalie Johansson centralt på mittfältet.

– Truppen är som den är och det kommer alltid vara spelare borta. Nathalie är duktig på att hålla i bollen, passa och fördela, så hon skötte sig bra i sin nya position. Jag vill också nämna målvakten Ida Nyman och Alice Kennmarks första halvlek där hon kommer med mycket i spelet. Det såg spännande ut, säger VIF-tränaren.