DSK skrällde i rysare – skickade ut Hjorted/Totebo ur cupen

Simon Henriksson och hans Djursdala SK skrällde i Smålandscupen och slog ut Hjorted/Totebo efter straffar. Foto: Arkivbild

Djursdala SK är vidare till den tredje omgången av Smålandscupen i fotboll. Detta efter att ha besegrat division 4-laget Hjorted/Totebo efter straffar. – Jag fattar inte vad vi har gjort. Jag är så otroligt stolt över grabbarna, kraxar en hes tränare i Djursdala, David Henriksson, efter matchen.

120 minuter räckte inte för att skilja lagen åt. Efter 3-3 vid full tid och 30 mållösa förlängningsminuter fick en dramatisk straffläggning avgöra. Här satte båda lagen sina fyra första straffar, Hjorted/Totebo brände sin femte, medan Tias Svensk Rosin visade iskyla och skickade sitt Djursdala vidare till den tredje omgången med sin straff.

Under ordinarie matchtid var det en jämn kamp, där DSK:s outtröttliga slit gav resultat och en sen kvittering till 3-3.

"Otroligt stolt"

– Jag fattar inte vad vi har gjort. Jag är så otroligt stolt över grabbarna. Jag är verkligen tagen över insatsen vi gör. Sjukt häftigt, säger DSK-tränaren David Henriksson med sönderskriken röst.

H/T tog ledningen i matchen, men strax därefter kvitterade DSK på sin bonusstraff.

– Jag ville ta den tidigt efter deras mål för att ge vårt lag energi, och det lyckades. Även när de vände och tog ledningen med 3-2 i den andra halvleken lyckades vi mobilisera energi och kraft på ett imponerande sätt. Killarna jobbade kopiöst över hela banan och spelade även fin fotboll, det vann matchen åt oss i dag mot ett bra motstånd.

Vilka Djursdala får möta i nästa omgång är ännu inte klart, men då kliver division 2-lagen in i cupen.

Ayman berömmer Djursdala

Hjorted Totebos tränare Ayman Hadrous var stor i förlustens stund och gav motståndarna beröm.

– De är enormt hungriga, vinner många andrabollar och är farliga i sina omställningar. Djursdala är ett bra lag som gör en bra match, säger han.

Vad tycker du om ditt eget lags insats?

– I den första halvleken gör vi det inte bra. Vi tappar många onödiga bollar och slarvar med vårt passningsspel. I den andra halvleken får vi ordning på spelet och trycker stundtals på ganska bra, men vi är lite för ivriga i den sista tredjedelen av planen. Vi gör absolut ingen dålig insats, men vi har lite att jobba på för att kunna växla upp ett par snäpp till seriepremiären, säger Ayman, som gav extra beröm till Fabian Ring och Martin Degerman.

David Henriksson ville inte lyfta fram någon enskild spelare i sitt lag, utan delade ut högst betyg till samtliga.