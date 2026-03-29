Mycket defensiv träning för Södra Vi mot VIF:s skickliga P18-lag

Södra VI IF fick träna mycket på sin defensiv i dagens försäsongsmatch mot Vimmerby IF:s P18-lag. Vimmerby vann till slut rättvist med 3-1.

– Det är ett väldigt bra lag vi möter. De är tekniska, snabba och många av de där unga och skickliga killarna knackar ju på dörren till Vimmerbys a-lag, så det är inte mycket att säga om, berömmer Södra Vi-tränaren Niklas Gunnarsson motståndarlaget.

Han var inte heller alls missnöjd med sitt eget lags insats.

– Vi fick mest koncentrera oss på vårt defensiva spel. Men det behöver inte alls vara fel, det är nyttigt för oss med sådana här matcher. Jag tycker att alla i vårt lag ska ha beröm i dag – ingen sticker ut, utan det handlar om en kollektivt bra insats. Man ska komma ihåg att vi fortfarande är tidigt i förberedelserna inför den kommande seriestarten, säger Gunnarsson.

Vimmerby IF P18-Södra Vi IF 3-1 (1-0)

Målen: 1-0 (35) Ibrahim Amanov, 1-1 (48) Haider Mullah Haji, 2-1 (57) Mayas Kharouf, 3-1 (69) Mayas Kharouf.