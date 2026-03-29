Äntligen kom den – Storebros första seger på försäsongen

Storebro IF har blandat och gett en del under försäsongen, men på söndagen kom årets första seger. Rimforsa IF:s P19-lag besegrades med 3-2.

Storebro fick en drömstart och ledde med 2-0 redan efter tio minuters spel. Gästerna reducerad i mitten av den andra halvleken, men SIF återtog tvåmålsledningen strax därefter. Gästernas reducering till 3-2 kom med drygt tio minuter kvar av matchen.

– I den första halvleken spelar vi precis som vi ska – vi vågar stå högt och fyller på med folk. I den andra halvleken tappar vi lite i intensitet, men i dag tar vi med oss den första halvleken och bygger vidare på den, säger SIF-tränaren Jimmi Wickström.

– Vi har en del småskavanker i laget och är lite kort om folk, men jag tycker ändå att spelsystemet börjar sitta. Vår första halvlek var viktig – där tydliggjorde vi för oss själva hur vi ska spela och att vi kan det, säger Wickström, som gav ett extra plus till Gabriel Fransson Åberg.

Storebro IF-Rimforsa IF P19 3-2 (3-1)

Storebros mål: 1-0 (4) Robin Paulsson, 2-0 (10) Leo Backheden, 3-1 (36) Gabriel Fransson Åberg.