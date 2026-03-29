Mardrömsbilden på Asllani – vred sig i plågor och bars ut på bår

I flera minuter och under stora plågor vårdades Kosovare Asllani på planen innan hon bars ut på bår. Foto: TV4 Play

På övertid i dagens match med sitt London City Lionesses slet Vimmerbydottern Kosovare Asllani till sitt knä och vred sig i plågor. Hon bar sedan ut på bår.

Det var mardrömsbilder som kablades ut från London under söndagseftermiddagen. I den 94:e minuten i matchen mellan West Ham och London City Lionesses jagade Vimmerbybördiga Kosovare Asllani efter bollen på mittplan, vred sitt ena knä och föll till marken i kraftiga plågor.

36-åringens vårdades under flera minuter på planen innan hon bars ut på bår.

Det är ännu oklart hur illa skadan är och om landslagskaptenens medverkan i VM-kvalet mot Danmark och Serbien om drygt två veckor är i fara.