Stark insats av FBSK trots förlust i första träningsmatchen

– Det finns alltid en osäkerhet i hur det ska se ut så här i början. Men det här var klart godkänt, framför allt är jag nöjd med vår första halvlek då vi sitter ihop och får stopp på Vimmerby. Vi släpper inte till mycket mer än målen de gör, säger Robin Blomberg.

– Jag måste också berömma Vimmerby. Det är ett jättebra motstånd vi möter, och det var också tanken när vi bokade träningsmatchen. De har många unga och välskolade spelare, och då är det extra viktigt att vi lär oss att få lagdelarna att sitta ihop, säger Robin Blomberg, som gav extra beröm till den outtröttliga arbetsmyran Elin Linder.

Vimmerby IF B-Frödinge-Brantestad SK 3-2 (2-1)

Målen: 0-1 (13) Amanda Sundberg, 1-1 (19) Meja Olofsson, 2-1 (27) Stephanie Sauma, 2-2 (52) Elin Linder, 3-2 (75) Aulona Iberhysaj.