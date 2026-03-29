29 mars 2026
Stark insats av FBSK trots förlust i första träningsmatchen

Louise Andersson och hennes FBSK förlorade dagens träninsgmatch mot Vimmerby IF B. Foto: Arkivbild

Stark insats av FBSK trots förlust i första träningsmatchen

FOTBOLL 29 mars 2026 20.31

Klart godkänt för att vara säsongens första match. Så tyckte FBSK:s tränare Robin Blomberg om sitt lags insats efter uddamålsförlusten mot Vimmerby IF:s B-lag.

– Det finns alltid en osäkerhet i hur det ska se ut så här i början. Men det här var klart godkänt, framför allt är jag nöjd med vår första halvlek då vi sitter ihop och får stopp på Vimmerby. Vi släpper inte till mycket mer än målen de gör, säger Robin Blomberg.

– Jag måste också berömma Vimmerby. Det är ett jättebra motstånd vi möter, och det var också tanken när vi bokade träningsmatchen. De har många unga och välskolade spelare, och då är det extra viktigt att vi lär oss att få lagdelarna att sitta ihop, säger Robin Blomberg, som gav extra beröm till den outtröttliga arbetsmyran Elin Linder.

Vimmerby IF B-Frödinge-Brantestad SK 3-2 (2-1)

Målen: 0-1 (13) Amanda Sundberg, 1-1 (19) Meja Olofsson, 2-1 (27) Stephanie Sauma, 2-2 (52) Elin Linder, 3-2 (75) Aulona Iberhysaj.

Micael Rundberg

micael.rundberg@dagensvimmerby.se

073 098 65 05

