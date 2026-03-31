JUST NU: JAAAAAAA! SVERIGE KLART FÖR FOTBOLLS-VM!

Viktor Gyökeres blev återigen hjälte för Sverige och skickade laget ända till VM i USA. Foto: Bildbyrån

Trollkarlen Graham "Harry" Potter trollade Sverige till VM. Efter att ha varit i ledning två gånger om, men stundtals utspelat i den andra halvleken, blev Viktor Gyökeres matchhjälte för Sverige genom att göra 3-2 i slutminuterna.

Sverige fick en drömstart på matchen när Anthony Elanga skickade in en hård och välplacerad bredsida via ribban i den 20:e matchminuten.

Polens kvittering kom på ett studsande distansskott av Zalewski knappa kvarten senare, men Gustaf Lagerbielke hann knoppa in 2-1 efter en frispark bara minuten innan paus.

I den andra halvleken var Polen det klart bättre laget och kvitteringen skickades in av en helt frispelad Swiderski i tomt mål efter tio minuter och sedan väntade man bara på det polska segermålet.

Trollkarlen Harry Potter

Men det blev Sverige som fick skratta sist. Med två minuter kvar av matchen skapade Sverige en osannolik chans genom förarbete av GAIS-spelaren (?!) Gustav Lundgren. Efter både ett skottäck och en boll i stolpen skickade outtröttlige Viktor Gyökeres upp bollen i nättaket och gjorde nog den mest känslofyllda mask-gesten under hela sin karriär.

Efter fem minuters övertid utbröt helt galna glädjescener på ett fullsmockat Strawberry Arena med svenska spelare som inte visste vart de skulle ta vägen.

Och mitt i allt stod förbundskapten Potter efter att just ha trollat fram en VM-biljett – med en halv startelva borta.