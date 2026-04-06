ASLLANI SKA OPERERAS – ”LÄRT MIG MYCKET REDAN”

Vimmerby stora fotbollsstolthet Kosovare Asllani skadade sig svårt för en vecka sedan. Idag berättade hon att hon kommer att operera det skadade korsbandet.

I ett känslosamt inlägg beskriver den svenska landslagskaptenen med över 200 landskamper i bagaget om den svåra tiden efter skadan i förra helgens ligamatch i England.

”En vecka fylld av känslor, specialistbesök och preoperativ rehab. Målet är tydligt: att ge mig själv bästa möjliga utgångsläge inför operationen. Jag har också försökt förbereda mig på vad som kommer efter operationen. Har satt mig in i själva ingreppet, följt andra idrottares resor och sett hur de första veckorna faktiskt ser ut – orörligheten, ärren, smärtan. Jag tänker inte låtsas att det inte skrämmer mig. Men jag vill inte heller bli överraskad. De tuffa dagarna, de långsamma framstegen.. Jag vet att de kommer. Och jag är redo att möta dem.”, skriver hon på sin Instagram.

"Positiv energi"

Inom kort väntar alltså operation och därefter en lång rehabilitering innan hon kan vara tillbaka på fotbollsplanen.

”Jag går in i denna process med positiv energi och en stark tro på att mitt tankesätt kan påverka hur min kropp reagerar och läker. Jag känner mig lyckligt lottad som har så hängivna läkare och fysio runt mig, människor jag litar på som stöttar och guidar mig genom detta. Samtidigt har min nyfikenhet slagit in och jag har lärt mig mycket redan”.

Asllani tackar också för allt stöd hon fått sedan skadan.