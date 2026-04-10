Avspark 2026: Målvaktstalangen tillbaka i HFK: "Känns som att man är hemma"

Efter två säsonger i Hebe-tröjan är Erik Arvidsson Hoffmann tillbaka i Hultsfreds FK.
Foto: Ossian Mathiasson
Hultsfreds FK har värvat starkt inför återkomsten till division fem med spelare som Diego Nicolas ”Keko” Urrutia, Bjordi Bardoshi, Jesper Augustsson, Felix Nilsson och Elias Wiberg. Men frågan är om inte det viktigaste nyförvärvet är hemvändaren Erik Arvidsson Hoffmann.
Målvaktstalangen är tillbaka i klubben efter två säsonger i IF Hebe dit han gick efter HFK:s degradering från division fyra 2023.
– Målet var att få mer speltid och det har jag verkligen fått. Vi har haft en väldigt bra grupp och jag har fått spela i princip alla matcher som jag har kunnat, säger 22-åringen om tiden i Hebe.
"Vill styra och ställa"
Enda tunga bakslaget kom när målvakten bröt tummen i somras och därför bara spelade spela tio matcher när Hebe trillade ur division fem. Nu är han ”nästan helt återställd”.
Varför tar du klivet tillbaka till HFK?
– Det är bättre motstånd i femman. Mer fotboll och jag känner att jag klarar av en högre division.
Hur viktig blir din egen roll?
– Den är viktig såklart. En grundpelare i laget och det är ofta från målvakten det börjar med att skapa anfall. Jag snackar mycket på planen och vill styra och ställa backlinjen.
Ja, en mer rutinerad Erik Arvidsson Hoffmann kommer att få en nyckelroll i ett ungt Hultsfreds FK med flera talanger som knackar på underifrån.
– Vi har många runt 15-17 år som är duktiga. Det gäller att de tar för sig och får speltid så att de kan fortsätta utvecklas, säger målvakten och fortsätter:
– Jag får också pusha dem och hjälpa till med tips. Mycket handlar om självförtroende och att våga.
Ser fram emot derbyn
För Hultsfreds FK är målsättningen att etablera sig som ett stabilt division fem-lag och inte bara hänga kvar. Även om försäsongen började trögt har Erik Arvidsson Hoffmann goda förhoppningar om att lösa uppgiften.
– Det har inte gått jättebra för oss hittills men när vi väl har spelat ihop oss så tror jag att det kommer se lovande ut. Vi har mer att ge. Det viktigaste blir att alla kämpar och tränar hårt och att de yngre vågar ta för sig.
Målvakten ser fram emot heta derbyn mot en annan nykomling i Målilla GoIF, ett lag han själv inte har mött tidigare i HFK-tröjan.
– Det ska bli roligt. Jag tycker att Målilla ser intressanta ut. Kanske inte som favoriter i serien men de spelar en väldigt fin fotboll.
Avspark 2026: Hultsfreds FK (Division 5 NÖ)
Nyförvärv: Diego Nicolas ”Keko” Urrutia (IFK Tuna), Isak Wall (Storebro), Erik Arvidsson Hoffmann (IF Hebe), Bjordi Bardoshi (Vimmerby IF), Jesper Augustsson (Holsby SK), Felix Nilsson (Fågelfors), Elias Wiberg (FBSK) och Vladimir Radak.
Spelarförluster: Sebasthian Svensson (Gullringens GoIF), Farouk Alaloush (Vimmerby IF), Jetmir Shehi (flytt till Skåne).
Målsättning: ”Att stanna kvar och hamna i mitten av tabellen”, säger Erik Arvidsson Hoffmann.
Seriefavoriter: ”Jag kan tänka mig IFK Oskarshamn. De har väl själva sagt att de ska vinna”.
Spelare att hålla koll på i ditt lag: ”Det finns många. Men mittbacken Felix (Nilsson) är väldigt duktig”, säger Arvidsson Hoffmann.
Premiär: IF Stjärnan (b) 12 april.