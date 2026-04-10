Avspark 2026: Målvaktstalangen tillbaka i HFK: "Känns som att man är hemma"

Efter två säsonger i Hebe-tröjan är Erik Arvidsson Hoffmann tillbaka i Hultsfreds FK. Foto: Ossian Mathiasson

Som 20-åring lämnade han Hultsfreds FK för att få mer speltid i IF Hebe. Två säsonger senare är Erik Arvidsson Hoffmann tillbaka i moderklubben – utrustad med större bolltrygghet och mer rutin. – Det känns som att man är hemma, säger målvakten.

Hultsfreds FK har värvat starkt inför återkomsten till division fem med spelare som Diego Nicolas ”Keko” Urrutia, Bjordi Bardoshi, Jesper Augustsson, Felix Nilsson och Elias Wiberg. Men frågan är om inte det viktigaste nyförvärvet är hemvändaren Erik Arvidsson Hoffmann.

Målvaktstalangen är tillbaka i klubben efter två säsonger i IF Hebe dit han gick efter HFK:s degradering från division fyra 2023.

– Målet var att få mer speltid och det har jag verkligen fått. Vi har haft en väldigt bra grupp och jag har fått spela i princip alla matcher som jag har kunnat, säger 22-åringen om tiden i Hebe.

"Vill styra och ställa"

Enda tunga bakslaget kom när målvakten bröt tummen i somras och därför bara spelade spela tio matcher när Hebe trillade ur division fem. Nu är han ”nästan helt återställd”.

Varför tar du klivet tillbaka till HFK?

– Det är bättre motstånd i femman. Mer fotboll och jag känner att jag klarar av en högre division.

Hur viktig blir din egen roll?

– Den är viktig såklart. En grundpelare i laget och det är ofta från målvakten det börjar med att skapa anfall. Jag snackar mycket på planen och vill styra och ställa backlinjen.

Ja, en mer rutinerad Erik Arvidsson Hoffmann kommer att få en nyckelroll i ett ungt Hultsfreds FK med flera talanger som knackar på underifrån.

– Vi har många runt 15-17 år som är duktiga. Det gäller att de tar för sig och får speltid så att de kan fortsätta utvecklas, säger målvakten och fortsätter:

– Jag får också pusha dem och hjälpa till med tips. Mycket handlar om självförtroende och att våga.

Annons:

Ser fram emot derbyn

För Hultsfreds FK är målsättningen att etablera sig som ett stabilt division fem-lag och inte bara hänga kvar. Även om försäsongen började trögt har Erik Arvidsson Hoffmann goda förhoppningar om att lösa uppgiften.

– Det har inte gått jättebra för oss hittills men när vi väl har spelat ihop oss så tror jag att det kommer se lovande ut. Vi har mer att ge. Det viktigaste blir att alla kämpar och tränar hårt och att de yngre vågar ta för sig.

Målvakten ser fram emot heta derbyn mot en annan nykomling i Målilla GoIF, ett lag han själv inte har mött tidigare i HFK-tröjan.

– Det ska bli roligt. Jag tycker att Målilla ser intressanta ut. Kanske inte som favoriter i serien men de spelar en väldigt fin fotboll.