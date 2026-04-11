Skilda världar för Gullringen – vände och vann premiären

En usel halvlek och en väldigt fin. Det räckte för att bärga tre sköna premiärpoäng för Gullringen hemma mot Vista. Nyförvärven visade vägen till 3-1.

Nye tränaren Karlo Goranci var allt annat än nöjd över de första 45 minuterna på Gullemon.

– Första halvlek var inte bra, det var segt tempo och för få som ville ha bollen, vi skapade lite aggressivitet med och utan boll och är uddlösa. Defensivt är vi stabila och de skapar ingenting, men får en straff och ingen förstod vad som hände.

Straffen omsattes till mål och Vista hade 0-1 i paus.

"Blev en total skillnad"

Under vilan hade Goranci ett tydligt snack med sitt lag.

– I paus pratade vi om att vi måste komma igång och ta kamperna, vi gick ned på trebackslinje och tryckte på framåt. Det blev en total skillnad och vi skapar många lägen.

De gulsvarta tryckte på och såg farliga ut på hörnor.

– Vi har fem-sju hörnor och kunde ha gjort fyra mål där. Vi har storleken och bra huvudspelare och det är ett vapen för oss.

"Energin ökar ännu mer"

Rasmus Bexell kvitterade i 56:e och därefter fixade nyförvärven Sebasthian Svensson och Haris Dreco segern med varsin fullträff.

– Vi kom fram mycket snabbare, om man var missnöjd med första så är andra halvlek en total motsats, vi vänder och vinner välförtjänt, vi får bättre intensitet och tryck, vi får träff på vårt presspel och energin ökar ännu mer. Vi springer mer och kämpar för varandra, det är en viktig aspekt i all idrott, säger Goranci som såklart njöt av premiärvinsten:

– Det är väldigt skönt, man vill ha en bra start även om serien är lång.

Rasmus Bexell plussas tillsammans med inhopparna Rasmus Thomasson och Mohammad Qasem. Även backlinjen var stabil.