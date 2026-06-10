Storebro i sanslöst målstim – vann mot Överum

Fem mål senast och sex mål ikväll. Storebro IF är i ett otroligt offensivt flow. – Vi lärde oss senast att vi behöver göra sex mål för att vinna, skrattar tränaren Jimmi Wickström.

Efter 5-5 mot Örbäcken visade SIF att målskyttet kunde konserveras till kvällens match mot Överum. Ett effektivt hemmalag vann med 6-2

– Vi gör ingen bra match spelmässigt, men är vassa framåt just nu och gör mycket mål. Det är en styrka. Vi har gjort mål i alla matcher och gjort mycket mål överlag. Jag vill vara offensiv och vi blir lite blottade, men jag vill att vi ska våga kliva fram. Sedan handlar det om att värdera och hur vi ska slippa omställningar också, men jag vinner hellre med 6-5 än 1-0. Jag tycker att det är roligt med offensiv fotboll, säger Wickström.

Ludvig Lindersson nätade dubbelt och plussas. Fabian Blomqvist visade klass efter paus. Han blev också målskytt. Robin Paulsson, Leo Backheden och Viktor Johansson nätade i övrigt.

"Var det bättre laget"

Överums tränaren Abdoulaye Bah var förbluffad över att matchen kunde sluta 6-2.

– Det är en tung förlust. Spelmässigt var vi det bättre laget, men vi sätter inte våra chanser. Vi spelar bättre och när det var 3-2 hade vi ett jäkla tryck och vi har sex-sju målchanser vi borde göra mål på. Tyvärr vinner vi inte matcher på det sättet och vi har mycket att jobba på försvarsmässigt. Vi släpper för många enkla mål, säger han.

Albin Dahlström Dolaku och Kevin Svensson nätade för bortalaget.

Tabellen finns här.